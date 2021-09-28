【經濟數據】中國8月工業企業利潤增速放緩 煤炭業盈利最亮眼

國家統計局公布8月國內工業利潤數據，增速較上月有所放緩，8月份全國規模以上工業企業利潤6,802.8億元（人民幣，下同），按年增長10.1%，比2019年同期增31.1%，兩年平均增長14.5%。

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受疫情、汛情衝擊，以及同期基數較高的影響，8月工業利潤增速放慢，此前7月份按年增速為16.4%。國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀稱，8月份高技術製造業利潤持續較快增長，按年增17.5%，高於規模以上工業平均水平7.4個百分點。其中，受新冠疫苗需求持續旺盛帶動，醫藥製造業利潤增長70.5%。



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值得注意是，得益於大宗商品價格高踞不下，8月採礦業、原材料製造業利潤按年各增1.84倍、39.6%，明顯高於平均水平；兩年平均分別增長58.1%、36%，增速較上月加快24和4.4個百分點。其中煤炭行業利潤按年勁增2.41倍，較上月加快30個百分點。

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此外，消費品製造業利潤穩定恢復，8月按年增長14.4%，對整體指標貢獻率為29.5%，比上月提高4.8個百分點，對中國工業企業效益恢復的支撐作用有所增強。

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記者：林衛