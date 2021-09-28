▲ 【TikTok拆骨】微軟CEO：收購TikTok失敗是我從商以來最怪的事

字節跳動旗下主攻海外市場的社交平台TikTok，去年受時任美國總統特朗普拆售指令而尋求賣盤，微軟（Microsoft，美：MSFT）去年8月曾進入入股TikTok最後階段，但最終於9月放棄。事隔一年，微軟行政總裁Satya Nadella 開腔，形容收購TikTok失敗是他從商以來遇過最奇怪的事。

TikTok被視為「抖音」海外版，拆售命令隨特朗普今年初卸任而無疾而終。

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Nadella周一（27日）出席論壇時表示，曾期望為TikTok引入微軟的網絡安全、兒童保護和雲服務技術，形容字節跳動行政總裁張一鳴當時也認同微軟相關專業，並且認為Xbox 遊戲平台、LinkedIn社交平台都能為TikTok帶來價值。

整件事發展令人難以置信，從最初TikTok找我們，到我們無法投資TikTok，我遇到很多事情和人物。TikTok在兩國角力之間成為目標，特朗普總統有自己看法（促使要求TikTok出售），後來又放棄，美國政府設下不同要求，但又突然消失。

Nadella稱，無法預料美國現任總統拜登是否有意推進交易完成，但至今依然高興能參與事件。拜登政府早前表示正以國家安全審視WeChat、TikTok等中資應用程式。

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編輯：麥德銘

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