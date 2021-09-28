▲ 【內房股】人行：維護房地產市場健康發展 多隻內房股彈逾6%

恒大 （03333） 事件引發市場對內地房地產市場的關注，人民銀行即在例會中為內房事件降溫。人行貨幣政策委員會召開第三季度例會，指要構建金融有效支持實體經濟的體制機制，引導金融機構增加制造業中長期貸款，努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟社會發展的貢獻相適應，同時維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益。

圖看市場如何看待恒大危機及影響

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融創中國澄清從未向政府交報告，詳見【下一頁】

內房股普遍反彈，融創中國 （01918） 升逾18%，佳兆業 （01638） 、萬科 （02202） 、龍潮 （00960） 升逾7%，中海外 （00688） 、碧桂園 （02007） 、綠城中國 （03900） 、龍光集團 （03380） 及中國奧園 （03883） 亦彈逾6%。恒大亦升逾4%。

會議又指，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定。

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