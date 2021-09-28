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【ET午市精點】期結前夕最後北水 港股勁彈重上24500點

股市 11:50 2021/09/28

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港股今早高開逾百點，恒生指數開報24323點，升114點，未幾升幅進一步擴大，臨近中午收市前升約370點，企在24500點水平。信誠證券聯席董事張智威於《ET午市精點》為你分析港股後市走勢。

登入HKET「財經台」立即收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3069248

【ET午市精點】期結前夕最後北水 港股勁彈重上24500點

*重溫今早9時《ET開市直擊》- 譚智樂教你波動市下重整倉位部署*

Time code

00：00 - 港股焦點速覽　內地限電政策影響
02：10 - 美股外圍速報　Tesal升蘋果跌
03：11 - 亞股外圍速報　港股黑期速報
03：29 - 美國國會有機停擺？美股料波動？
07：52 - 美股、港股投資策略怎部署
09：40 - 港股上日表現速覽＋北水盤路
10：48 - 港股明日期結＋北水暫停交易
15：40 - 航運股強轉弱？突處政策風眼位怎辦
20：18 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 買賣策略
24：05 - 港股開市前市況速覽
24：47 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 買賣策略
26：56 - 觀眾問股：東方海外 （00316） 買賣策略
29：59 - 港股開市後早段市況速報
30：16 - ET個股推介：光大環境 （00257）
31：29 - 內地「限電」政策下的揀股策略
32：22 - 內地「限電」影響資源板塊
36：00 - 內地「限電」政策若延至北京冬奧有幾大影響？
37：27 - 內房股利淡利好消息同來　內房股點睇？
41：45 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 買賣策略
45：17 - 觀眾問股：小米 （01810） 買賣策略
48：16 - 觀眾問股：新天綠色能源 （00956） 買賣策略
50：37 - 觀眾問股：油價迫近80美元應增持「三桶油」？談中海油 （00883） 、中石油 （00857） 、中石化 （00386）
52：42 - 觀眾問股：譚仔國際 （02217） 可以冷吼嗎？
53：54 - 觀眾問股：港華燃氣 （01083） 買賣策略
55：19 - 觀眾問股：買金避險已不復再？
57：42 - 觀眾問股：信義能源 （03868） 買賣策略
59：10 - 港股早段市況速報
01：01：30 - 財經日誌提提你
 

欄名 : ET午市精點

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