ESG投資管理規模增長大幅跑贏　首7個月吸資勝去年全年

ESG理念近年大受投資者歡迎，ESG投資的資產管理規模增長速度遠遠高於全球資產管理行業的整體增長速度。根據全球可持續投資聯盟針對全球主要地區的統計，ESG投資的資產管理規模從2012年的13萬億美元增加至2020年的35萬億美元，年複合增長速度達13%，遠超過整體6%的增長速度。

從地區分佈來看，歐洲作為ESG投資的發源地和推動者，在2012年時，其ESG投資的管理規模佔全球高達66%。但隨著其他市場在ESG投資方面的發展，尤其是美國──它的ESG投資管理規模於2020年在全球佔比達到48%，成為ESG投資的最大市場，歐洲市場佔比逐步下降至2020年的34%，排名第二。排名第三的日本市場在近年的佔比提升也較快，在2020年達到8%。

另外，根據ETFGI統計報告指，截至2021年7月，全球ESG ETF的資產規模達3,090億美元，年初至今錄得970億美元的資金流入，較2020年底，7個月內增加46%。值得留意的是970億美元的淨流入已經超過了去年全年890億美元的淨流入。

監管政策推動深深影響ESG投資發展

自2004年聯合國全球契約組織（UN Global Compact）首次提出ESG概念以來，ESG逐漸受到各國政府和監管部門的重視。

歐洲市場經歷多年發展後，現已處於相對成熟的階段，監管政策偏向更重視ESG投資活動的規範性和透明性，2019年歐盟發佈《可持續金融披露條例（SFDR）》，要求基金經理按一系列標準的要求向客戶報告其「可持續」投資的相關情況。

同時，美國作為ESG投資的追隨者，目前正處於快速發展階段，投資者對ESG投資的認可和需求逐步提高。2015年美國首次頒發了基於完整ESG考慮因素的規定《解釋公告IB2015-01》，就ESG考慮因素向社會公眾表明支持立場，鼓勵在投資中加入ESG考慮因素，令ESG投資規模在2016年上升一倍，並繼續急速增長。

日本則主要通過政策推動和資金引導發展ESG投資。日本的兩大養老金管理機構 ── 政府養老投資基金和養老金協會，分別於2015年和2016年成為聯合國責任投資原則組織簽署成員，遵循ESG投資策略，進一步推動了ESG產品規模提升。

中國亦開始正視和推動ESG 發展，企業開始披露更多環境訊息和社會責任，令投資者逐漸在投資決策中加入ESG考慮因素。雖然各地區對ESG的監管政策各有不同，但證明了監管政策對ESG投資發展中發揮十分重要的作用。

ESG投資策略持續改變和進步

現在不少資產管理公司把ESG視為全新投資標準，推動ESG成為控制風險、創造回報以及構建投資組合時不可或缺的部分，幫助投資者有更佳的長遠風險調整後回報。早期的ESG投資策略主要是通過負面篩選的方式，在投資組合中盡量減少或排除具有負面ESG特性的資產。

隨著ESG披露及評價體系的完善，資產管理機構也在ESG投資過程中不斷進化，有些策略也轉變為注重增持或專注投資於ESG指標良好的公司或行業，包括使用ESG得分作為投資組合或指數構建的額外考慮因素，或者聚焦特定社會或環境的主題，均是目前市場上主流的ESG投資策略。

現在市場上有採用不同策略的ESG主題基金，如投資者想把握ESG投資機遇，亦不妨可多加留意市場上的相關基金。

*同場加映*【ET開市直擊】- 航運股突轉風向急翻船 哪些強勢板塊要留神？（附Time code）