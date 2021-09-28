輝瑞研發口服抗新冠藥物 展開中後期臨床測試

全球各地為對抗新冠肺炎病毒，除了疫苗外，不少藥廠開始研發其他醫療手段。美國藥廠輝瑞周一（27日）宣布，已就口服抗新冠病毒藥物展開大型中後期臨床測試，希望藉以幫助預防民眾感染新冠病毒。

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輝瑞指出，口服抗新冠病毒藥物PF-07321332旨在阻斷新冠病毒繁殖所酬的一種酶活動能力，可預防感染新冠病毒。口服抗病毒藥物的中後期臨床測試涉及最多2,660名18歲以上、與帶新冠肺炎感染症狀患者同住的成年人。

除口服抗新冠病毒藥物外，測試者會同時服用低劑量、普遍用以治療愛滋病的藥物利托那韋（Ritonavir）。利托那韋是美國目前唯一承認，用以治療新冠肺炎病人的藥物。

此外，輝瑞已展開另一研究，專門針對口服抗病毒藥物對出現新冠肺炎症狀、但未有住院成年患者所產生的效用。

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同時，德國默克（Merck）藥廠與合夥人Ridgeback Biotherapeutics LP.共同研發的口服抗新冠藥物「molnupiravir 」，已展開最後階段臨床測試，同時研究藥物是否能降低患者住院或死亡風險。

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責任編輯：郭麗明