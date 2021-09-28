美國參議院否決撥款方案 經濟恐遭沉重打擊

美國眾議院早前通過一項撥款法案，為政府提供資金避免停擺，及將暫緩債務上限防止出現經濟災難。美國參議院周一否決方案，美國政府或將在周四（30日）開始停擺。民主黨眾議院領袖舒默表示，民主黨將在本周採取進一步行動避免政府停擺。

美國眾議院通過臨時撥款 避免政府停擺兼暫緩債務上限 【下一頁】

美國參議院證周一（28日）以48票贊成，50票反對，全數共和黨參議員否決法案。現行的聯邦政府撥款將於周四（30日）到期，若限期前無法通過撥款法案，美國政府會在周五（1日）陷入停擺，將對總統拜登（Joe Biden）政府造成巨大打擊。共和黨參議員謝爾比（Richard Shelby）表示，預料兩黨分歧局面不會在短時間內解決。

法案包含的暫緩債務上限條款將在下月或屆滿，有獨立分析警告，美國財政部或會在下月15日至11月4日期間，用盡借款權限。舒默（Chuck Schumer）警告，政府違約將打擊經濟。他表示民主黨將在本周採取進一步行動，避免政府停擺及陷入債務違約局面，但未具體說明行動內容。舒默又批評，當前局面是共和黨造成的災難。

美國參議院顧問否決建議 阻民主黨派800萬綠卡 【下一頁】

參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）回應，表示當前僵局由民主黨策略造成，共和黨支持單獨為政府提供運作資金法案。共和黨曾表示希望民主黨自行刪減債務上限條款，指共和黨不支持民主黨提出的方案，但獲民主黨回擊，指美國大部分新債務在美國前總統特朗普（Donald Trump）執政期間產生。

責任編輯：李俊儀