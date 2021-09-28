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８月官方樓價指數跌0.15%　連升七個月升勢終止

股樓投資 11:00 2021/09/28

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香港樓價由升轉跌，據差餉物業估價署最新公布，八月樓價指數為397.1點，按月回落0.15%，連升七個月升勢終止，若與去年12月樓價指數相比，年內樓價累升4.5%。值得留意的是，雖然官方樓價指數由升轉跌，但連續兩月高於2019年5月創下的歷史高位396.9點。 

以單位面積分成五類統計， E類（1,722平方呎或以上）單位升幅最大，樓價指數最新報329點，按月升1.8%； D類（1,076至1,721平方呎）緊隨其後，最新報332.9點，按月升1%；A類（431平方呎以下）單位則報441.9點，按月升0.6%。 

C類（753至1,076平方呎）單位最新報342點，按月1.9%；B類（431至752平方呎） 單位則報點383.4點，按月跌0.5%。 

租金指數連升六個月，最新報182.2，按月升1.56%，若與去年12月租金指數相比，年內累升3.2%。 

【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

樓價 私人屋苑 差餉物業估價署

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