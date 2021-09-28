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【阿里騰訊破冰】阿里巴巴半日彈6%　確認旗下App接入微信支付

股市 12:33 2021/09/28

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阿里巴巴、騰訊在互通生態有新突破，阿里巴巴確認旗下app接入微信支付。

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阿里巴巴 （09988） 股價從香港上市以來低位反彈，內地媒體引述消息稱阿里巴巴旗下餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等應用程式（App）均已接入騰訊 （00700） 的微信支付，而淘特、閑魚、盒馬等App日前亦已申請接入微信支付，正在等待騰訊微信審核，不過報道未提及阿里巴巴旗艦app淘寶、天貓接入微信支付的進度。阿里巴巴半日升幅達6%，重上150元水平，報150.42元，成交回升至24億元。

騰訊股價也升1.8%，報473元，成交46.09億元。

阿里巴巴回應，旗下App陸續接入微信支付的消息屬實，又稱「堅信分享、連接和開放是健康數字生態的基礎，我們會繼續與其他平台一起面向未來，相向而行。」

人行長易綱本月中在研討會表示，堅持金融活動全部納入金融監管，強化反壟斷，推動大型互聯網平台企業開放封閉場景，充分保障消費者支付選擇權等。

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港股 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 微信支付 天貓 淘寶 反壟斷

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