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【阿里騰訊破冰】阿里巴巴全日彈6%、確認旗下App接入微信支付　里昂：開放平台有利阿里

股市 16:36 2021/09/28

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阿里巴巴、騰訊在互通生態有新突破，阿里巴巴確認旗下app接入微信支付。

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阿里巴巴 （09988） 股價從香港上市以來低位反彈，內地媒體引述消息稱阿里巴巴旗下餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等應用程式（App）均已接入騰訊 （00700） 的微信支付，而淘特、閑魚、盒馬等App日前亦已申請接入微信支付，正在等待騰訊微信審核，不過報道未提及阿里巴巴旗艦app淘寶、天貓接入微信支付的進度。阿里巴巴午後升幅一度近8%，高見153元，全日升6.3%，收報150.9元，成交64億元。

騰訊股價也升1.1%，報469.8元，成交99億元。

阿里巴巴回應，旗下App陸續接入微信支付的消息屬實，又稱「堅信分享、連接和開放是健康數字生態的基礎，我們會繼續與其他平台一起面向未來，相向而行。」

里昂發表報告指，監管機構要求內地互聯網平台必須開放外界網絡連結，有利阿里巴巴發展，因為阿里巴巴有較好的用戶體驗，而且獲取流量的成本更低，也相信商家投放廣告的支出不會減少。

人行長易綱本月中在研討會表示，堅持金融活動全部納入金融監管，強化反壟斷，推動大型互聯網平台企業開放封閉場景，充分保障消費者支付選擇權等。

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港股 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 微信支付 天貓 淘寶 反壟斷
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