美國失業類指標或存低估

當下，美國就業指標的變化引人關注，其一方面關係到通脹的持續性和變化形態，另一方面影響着貨幣／財政政策的調整時點和方式。事實上，過去一年半來勞動力市場恰呈現出一個非典型而又非暫時的「新常態」，我們的研究表明：第一，當前似已恢復的失業類相對指標背後難以傳達疫情反覆背景下美國勞動力市場逐期調整過程中的真實變化；第二，相當比例解僱時被認為是臨時失業的勞動力事實上變為了永久失業者，這在新冠衝擊的尖峰時期尤其明顯，且其累積影響延續至今；第三，隱性失業人數出現激增，意味着臨時失業本身或也存不小的低估。

新冠疫情對美國勞動力市場衝擊前所未有，當前失業類相對指標似已恢復。美國勞工統計局在月度的就業情況總結中會基於當前人口調查的資料公佈按原因分類的未雇傭人員及構成，主要包括臨時／永久的失業者（Job losers）、離職者（Job leavers）、新進入者（New entrants）和重新進入者（Re-entrants）。在新冠疫情衝擊下，2020年4月，美國未僱傭人員數從719萬飆升至史無前例的2311萬，主要源於臨時失業（Layoff）從205萬激增至1805萬。在此情形下，永久失業佔未僱傭人員和失業者的比重分別從29.9%和51.2%驟降至11.3%和12.7%。截至2021年8月，經歷了疫情爆發之後勞動力市場的分階段調整，上述比重分別回升至38.3%和72.0%。儘管二者仍高於歷史平均值，但都已低於2008年以來的平均值（分別為40.8%和75.0%）。但值得注意的是，該數值僅能代表當期CPS調查得出的未僱傭人員中已經永久失業的人數，並無法反映出在失業發生時被認為是永久失業的人數，而後者往往更能體現勞動力市場當前的真實狀況變化。

2020年3月以來美國累計損失崗位數仍超過600萬，永久失業佔比超過三成。我們發現，新冠疫情對美國勞動力市場帶來的總崗位損失峰值出現在2020年4月，當月崗位損失總數高達2308萬，其中新增臨時失業約1520萬，新增永久失業約567萬，失業後當月即退出勞動力市場220萬。從2020年3月到2021年8月的區間資料看，該段時間內美國勞動力市場的崗位損失累計總數仍高達652萬，其中由於當期失業即離開勞動力市場的累計人數達到602萬。由此可見，僅通過失業資料來衡量美國勞動力市場的復甦情況無疑極大程度上偏離了問題的實質，如果用經即期離開勞動力市場調整後的數據進行計算，區間內的新增臨時失業和永久失業累計值分別為437萬和215萬，失業發生時被認為是永久失業的人數佔崗位損失數之比接近三分之一。

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