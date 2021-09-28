【MPF變年金】羅致光：研究強積金自動或強制轉為年金　業界：需保留一定彈性予市民（第二版）

▲ 羅致光指，隨退休人士增加，若不將財產演化成穩定收入，退休後會不願意消費，經濟會因此收縮。

政府最快明年1月向新一屆立法會提交取消強積金（MPF）對沖條例草案，勞工及福利局局長羅致光接受本地報章訪問時認為，下屆政府在取消強積金對沖後，需要研究強積金與公共年金的配合問題，以加強退休保障，包括是否將強積金自動、甚至強制轉為年金。有業界就羅致光的建議回應指，認同政府研究將強積金接駁至公共年金的政府方向，但就認為需保留一定彈性予市民。

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他指，隨退休人士增加，若不將財產演化成穩定收入，退休後會不願意消費，經濟會因此收縮。

羅致光指，公共年金制度已推出三年，應該開始探討有關做法的可行性。當中，可研究是否強制退休員工將強積金轉成年金；亦可將強積金自動轉成年金，若退休者不願意可自行再提取；第三種方法是維持現時情況，用不同方法鼓勵更多人購買年金。

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羅致光表示，當局仍在草擬有關取消強積金對沖的草案，預計最快明年1月向新一屆立法會提交條例草案，預期審議過程不會「順風順水」，因有關議題並非政治光譜的差異，而是涉及勞資雙方利益及修改多條立例，爭議點在於如何去取消，涉及僱員權益及僱主可能要負擔的壓力，若明年經濟回升，將增加成功通過的機會。

恒傑保險業務僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強表示，強積金制度實施20年以來，計劃成員已累積一定資產，認為目前是合適時機研究進一步配套。他續指，支持政府研究將強積金轉至年金的大方向，有助對沖長壽風險，但就強調必須對計劃成員保留彈性，未必需要以強制方式轉移，而且需要更多投資者教育助成員決定。

（第二版加入業界回應）

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