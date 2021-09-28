【新冠疫苗】拜登已接種加強劑 敦促美國人打針

美國監管機構早前批准長者等高危群體接種新冠疫苗加強劑，美國總統拜登於白宮接種加強劑。拜登強調新冠疫苗加強劑很重要，呼籲合資格民眾加快接種，也敦促未接種疫苗的人行動。

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78歲的拜登（Joe Biden）於今年1月11日接種第二劑輝瑞（Pfizer）疫苗，符合完成接種兩劑疫苗最少半年及年齡要求。

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拜登周一（27日）捲起衣袖，於白宮内接種輝瑞疫苗加強劑。拜登接種後表示，70歲的妻子吉爾（Jill Biden）稍後也會接種加強劑。

拜登強調接種加強劑非常重要，但他表示美國尚有23%的人口尚未接種疫苗，而更重要的是推動更多人接種新冠疫苗。

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拜登再次呼籲民眾接種疫苗：

我們需要大家接種，請你們做正確的事情——去打針。疫苗能拯救你及身邊人的生命。 （We need to get folks vaccinated. Please, please do the right thing. Please get the shot. It can save your life and the lives of those around you.）

世界衛生組織（WHO）曾要求富裕國家在今年內不要開始打加強劑，並優先提供疫苗給貧國前線醫護及高危群體接種首劑。

拜登反駁外界對美國開打加強劑的批評，指美國正對貧國施以援助，更稱美國所做的比世界其他國家加起來都要多。

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責任編輯：鄭錦玲