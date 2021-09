【新冠疫苗】拜登已接種加強劑 敦促美國人打針

美國監管機構早前批准長者等高危群體接種新冠疫苗加強劑,美國總統拜登於白宮接種加強劑。拜登強調新冠疫苗加強劑很重要,呼籲合資格民眾加快接種,也敦促未接種疫苗的人行動。

78歲的拜登(Joe Biden)於今年1月11日接種第二劑輝瑞(Pfizer)疫苗,符合完成接種兩劑疫苗最少半年及年齡要求。

拜登周一(27日)捲起衣袖,於白宮内接種輝瑞疫苗加強劑。拜登接種後表示,70歲的妻子吉爾(Jill Biden)稍後也會接種加強劑。

拜登強調接種加強劑非常重要,但他表示美國尚有23%的人口尚未接種疫苗,而更重要的是推動更多人接種新冠疫苗。

拜登再次呼籲民眾接種疫苗:

我們需要大家接種,請你們做正確的事情——去打針。疫苗能拯救你及身邊人的生命。

(We need to get folks vaccinated. Please, please do the right thing. Please get the shot. It can save your life and the lives of those around you.)