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北韓再試射彈道導彈 月內第三次（第二版）

環球政治 13:34 2021/09/28

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北韓於9月迎來建國紀錄，但同時試射導彈亦變頻密。繼月中兩度發射導彈後，北韓再度於周二發射導彈。南韓軍方表示，北韓向其東部海域發射一枚不明飛行物。北韓發射導彈時，其駐聯合國大使正演說，捍衛北韓試射導彈的權利。

（第二版加美方回應）

北韓確認測試新鐵路導彈系統 旨在打撃威脅力量 【下一頁】

北韓周內兩度射導彈 年內第5次 【下一頁】

南韓聯合參謀部周二（28日）發表聲明，指北韓在早上發射一枚不明飛行物，目前正與美方分析發射地點、飛行高度等具體情況。聯合參謀部推測，按照北韓過往的情況，今次有可能發射彈道導彈。

日本首相菅義偉得悉情況後，表示已下令要求保護海岸及天空領域的安全，並準備應對任何突發情況。日方防衛省指出，今次北韓同樣發射彈道導彈，並在進入日本專屬經濟水域下墜入海中。

北韓其駐聯合國大使金星在發表演說時表明，沒有人可以阻止平壤政府自衛及試射導彈，更促請美國放棄對北韓的敵對政策。其後證實，北韓正是在金星在發表演說時發射導彈。

美國國務院其後回應事件，譴責北韓再次試射導彈，違反多項聯合國安全理事會的協議，並對鄰國及國際社會造成嚴重威脅。國務院發言人重申，尋求與北韓在外交渠道交涉及解決雙方分歧，亦促請平壤政府盡快重啟對話。

今次是北韓年內第6次試射導彈，單是9月已經3次。北韓官媒早前承認，已成功測試新鐵路導彈系統，並計畫擴展新導彈系統的規模。北韓領袖金正恩胞妹金與正早前曾指摘南韓及美國，把北韓自衛行為定性為挑釁是雙重標準。

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責任編輯：吳漢培

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