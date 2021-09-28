粉紅服飾日　捐$150送上粉紅心意

近期掀起一股粉紅熱潮，又教主又特飲，不如大家約埋一日一齊着粉紅色衫出街追上潮流，就定10月29日星期五啦！點解揀呢日？因為可以響應埋「癌症基金會粉紅革命」嘅「粉紅服飾日」，同家人朋友齊齊換上粉紅衣飾，喚起大眾對乳癌嘅關注，同時關心受乳癌影響人士。

1.參加粉紅服飾日

2021年「癌症基金會粉紅革命」非常需要您的支持，以達到本會今年免費乳癌支援服務港幣300萬元的籌款目標。所籌善款將全數用作協助乳癌患者及其家人，提供針對性的關護服務，協助他們安然渡過抗癌路。

在10月29日（星期五）當天，我們鼓勵全港市民齊齊穿戴粉紅衣飾，讓粉紅氣息席捲全港，同時喚起大眾對乳癌的關注，並關心受乳癌影響的人士。

2.感謝慷慨捐助 獻上粉紅謝意

只需捐款港幣150元，便能傳遞您的粉紅心意，讓我們為一名在醫院剛完成手術的乳癌患者送上乳癌復康包，照顧患者手術後的生理及心理需要。

為表謝意，我們會為每位捐款港幣150元或以上的參加者送上粉紅化妝袋乙個及購物禮券。

網上捐款：https://www.cancer-fund.org/pink/one-off/?formId=2548

乳癌復康包

癌症基金會每年會送上超過4,000個乳癌復康包予在醫院剛完成乳癌手術的患者。

每個乳癌復康包也代表著一份關愛，內含重要的復康資訊及用品，包括：癌症小冊子及本會諮詢熱線資訊卡、壓力球、彈性練力帶、臨時義乳、冷熱敷包及小軟枕，協助患者紓緩及應對因治療而帶來的不適和副作用。

（資料由客戶提供）