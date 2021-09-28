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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數升逾300點　阿里巴巴升5%試150元、融創曾升兩成（不斷更新）

股市 10:37 2021/09/28

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港股市況不斷更新

美國10年債息曾升越1.5厘水平，美股個別發展，道指升71點，港股今早高開逾百點，恒生指數開報24323點，升114點。恒生科技指數升0.8%，報6150點。恒大 （03333） 續升3%；阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 升逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【10：36】深圳市政府正調查恒大財富　早前未兌付一批理財產品引起投資者抗議

【10：28】恒指最新升約335點，報24543點；科指升1.8%，報6213點。

【10：24】大市升近300點，觸24500點水平。

【10：22】阿里巴巴 （09988） 升逾5%，上試150元。

【10：12】內房造好，中海外 （00688） 升逾4%；潤地 （01109） 升近7%；恒大 （03333） 升半成；碧桂園 （02007） 升逾6%；雅居樂 （03383） 升逾1%；融創 （01918） 升逾16%，曾升兩成高見15.58元。

【10：03】國廣播電視總局稱，自即日起各廣播電視和網絡視聽機構、平台一律停止播出「美容貸」及類似廣告，四環醫藥 （00460） 跌逾13%，低見1.46元。

【10：00】碧桂園服務 （06098） 股價造好升8%，高見57.4元。

【09：56】融創 （01918） 升幅擴大至19%，高見15.46元。

【09：48】澳門全民檢測未見陽性報告，濠賭股反彈，其中藍籌股金沙 （01928） 升逾3%；銀娛 （00027） 升近2%。

【09：45】阿里巴巴 （09988） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升近3%；小米 （01810） 升近0.5%。

【09：43】玖紙 （02689） 績後升逾4%，高見11.38元。玖紙年度純利增加70.4%至約71億元人民幣，末期息增五成至33分人民幣（相等於港幣約39.7仙）。

【業績｜紙業】玖龍紙業全年純利增七成至71億人幣　末期息增五成至39.7仙

【09：41】恒指早段升200點，升至24400點水平；科指升1.1%，報6171點。

【09：39】恒大系向上，恒大 （03333） 升7%；恒大汽車 （00708） 升逾8%；恒大物業 （06666） 升逾2%；恒騰 （00136） 升逾3%。

【09：36】融創 （01918） 開市後升幅擴大至一成，高見14.38元，成交2億元。

【09：34】阿里巴巴 （09988） 早段升幅擴大至逾3%，高見147.3元。

【09：33】江南布衣 （03306） 續跌半成，低見12.8元。江南布衣近日被投訴旗下童裝印有不當圖案，涉事系列服裝已全綫下架，遭官方相關部門約談並開展調查。

【09：29】奧園 （03883） 高開逾5%，奧園公布恒地聯席主席李家傑斥資約4億元認購奧園約1億股新股。

【配股潮】奧園獲恒地李家傑私人斥4億入股　兼向大股東配股　合共籌10億元

【09：24】融創 （01918） 發聲明澄清未向政府提交求助報告，股價高開逾6%。

【09：22】恒生指數開報24323點，升114點。恒生科技指數升0.8%，報6150點。恒大 （03333） 續升3%；阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 升逾2%。

【恒大3333】「大劉」劉鑾雄夫婦大手減持近4.4億股恒大　料套現9.87億元

【09：13】期指開報24222點，升54點或0.2%。

【08：59】恒指黑期升約52點，報24225點；道指期貨跌37點，報34832點。

【08：43】融創中國澄清︰從未向政府提交求助報告

【07：45】創勝集團6628超額認購逾59倍　一手中籤率15%（附分配結果）

【07：45】東莞農商銀行9889下限定價　認購不足、一手中籤率100%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報24428點，升220點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報41.25元，較港收市價高0.95元或2.4%；騰訊 （00700） ADR折合報469.64元，較港收市價高5.04元或1.1%。

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【07：30】美股個別發展，10年美債息曾升越1.5厘水平，為今年6月來首次，拖累納指回落。道指曾升263點，收市收窄至升71點，報34869點；標指跌12點，報4443點；科技股領跌，納指跌77點，報14969點。

即睇美股收市：

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【開市9點半】恒大周三再有債息到期繳付　恒地李家傑斥4億元入股一隻內房股

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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