【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回吐　夜期收市跌209點（不斷更新）

期指周三結算，不過外圍急跌，夜期收市跌185點，收報24291點，港股ADR指數跌214點，阿里美股、騰訊ADR及美團ADR亦急回。

即睇港股ADR收市：

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ADR 折算港元 較港收市價變幅 影響恒指(點) 滙豐ADR 40.40 -1.1% -18 美團ADR 245.18 -2.6% -51 騰訊ADR 459.24 -2.2% -46 阿里巴巴美股 148.27 -1.7% -33

北水連續第三交易日吸資，今日吸58.9億元，騰訊 （00700） 及美團 （03690） 繼續錄最多淨流入，分別吸18.6億及10.4億元。中海油 （00883） 亦有8.4億元淨買盤，內房股反彈，潤地 （01109） 及融創 （01918） 亦吸資逾2億及1億元。

北水資金流向：

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港股高開114點，其後在阿里巴巴 （09988） 為首科技股帶動下，大市曾升逾400點，一度重上10天綫。恒生指數收報24500點，升291點，成交1474.8億元。恒生科技指數升2.1%，報6231點。阿里巴巴升逾6%；中海油 （00883） 升逾5%；融創 （01918） 升逾14%；電力、煤炭股造好。

港股收市情況：

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌185點，收報24291點

【22：28】夜期跌219點，報24257點。

【20：38】夜期跌82點，報24394點，低水106點。

【16：10】恒生指數收報24500點，升291點，成交1474.8億元。恒生科技指數升2.1%，報6231點。阿里巴巴 （09988） 升逾6%；中海油 （00883） 升逾5%；融創 （01918） 升逾14%；電力、煤炭股造好。

【16：00】恒生指數U盤前升320點，報24529點。

【15：30】大市升幅收窄至不足250點，至24500點以下水平，報24449點升241點；科指升1.7%，報6207點。

【15：17】港股尾市升約380點，於24600點10天綫水平爭持。

【15：00】內地股市午後個別發展，上證全日升0.5%；深證跌0.2%；創業板指跌0.6%。

【14：45】區塊鏈概念股反彈，火幣科技 （01611） 升逾4%；歐科雲鏈 （0499） 升逾7%；雄岸科技 （01647） 升逾2%；美圖 （01357） 升逾1%。

【14：38】堃博醫療 （02216） 上市第三日，股價再跌逾13%，破底低見12.68元創上市後新低。

【14：03】大市升幅擴大至460點，阿里巴巴 （09988） 升逾7%，高見153元。

【13：58】金管局據報上周要求銀行24小時內交代恒大風險敝口

【13：37】開拓藥業 （09939） 反彈9%，高見57.3元。

【13：35】中遠海能 （01138） 升兩成，破頂高見4元。

【13：30】中海油 （00883） 升逾3%；中石油 （00857） 升1%；中石化 （00386） 升逾1%。

【13：20】阿里巴巴 （09988） 午後升幅擴大至6.7%，高見152.1元。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%。

【13：14】中海油服 （02883） 升幅午後擴大至一成，高見7.68元，成交3.9億元。

【13：05】電力股續造好，潤電 （00836） 升6%；中國電力 （02380） 升7%，破頂高見4.45元；龍源電力 （00916） 升逾6%。

【13：00】港股午後初段升約385點，報24595點；科指升2.1%，報6232點。

【12：00】恒生指數半日升352點，報24561點，成交760億元。恒生科技指數升1.9%，報6218點。阿里巴巴 （09988） 升近6%；美團 （03690） 升逾2%；內房造好，融創 （01918） 升逾17%，恒大 （03333） 升逾3%。

【11：55】人行：維護房地產市場健康發展 多隻內房股彈逾6%

【11：40】恒指中午收市前升約370點，報24581點；科指升2.1%，報6230點。

【11：30】內地股市向好，上證半日升0.5%；深證升0.1%；創業板指升0.03%。

【11：27】廣電總局停播「美容貸」廣告 四環醫藥兩日跌逾三成

【11：19】金沙 （01928） 升近5%，高見15.84元；銀娛 （00027） 升逾1%；美高梅 （02282） 升逾2%

【11：02】車股向上，吉利 （00175） 升3%；比亞迪 （01211） 、廣汽 （02238） 升逾1%；長汽 （0233） 升逾2%。

【10：52】港股升幅進一步擴大至400點，至24600點10天綫水平。

【10：43】阿里巴巴 （09988） 升6%報150.5元，帶動大市升約360點。

【阿里騰訊破冰】阿里巴巴彈近6% 確認旗下App接入微信支付

【10：36】深圳市政府正調查恒大財富 早前未兌付一批理財產品引起投資者抗議

【10：28】恒指最新升約335點，報24543點；科指升1.8%，報6213點。

【10：24】大市升近300點，觸24500點水平。

【10：22】阿里巴巴 （09988） 升逾5%，上試150元。

【10：12】內房造好，中海外 （00688） 升逾4%；潤地 （01109） 升近7%；恒大 （03333） 升半成；碧桂園 （02007） 升逾6%；雅居樂 （03383） 升逾1%；融創 （01918） 升逾16%，曾升兩成高見15.58元。

【10：03】國廣播電視總局稱，自即日起各廣播電視和網絡視聽機構、平台一律停止播出「美容貸」及類似廣告，四環醫藥 （00460） 跌逾13%，低見1.46元。

【10：00】碧桂園服務 （06098） 股價造好升8%，高見57.4元。

【09：56】融創 （01918） 升幅擴大至19%，高見15.46元。

【09：48】澳門全民檢測未見陽性報告，濠賭股反彈，其中藍籌股金沙 （01928） 升逾3%；銀娛 （00027） 升近2%。

【09：45】阿里巴巴 （09988） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升近3%；小米 （01810） 升近0.5%。

【09：43】玖紙 （02689） 績後升逾4%，高見11.38元。玖紙年度純利增加70.4%至約71億元人民幣，末期息增五成至33分人民幣（相等於港幣約39.7仙）。

【業績｜紙業】玖龍紙業全年純利增七成至71億人幣 末期息增五成至39.7仙

【09：41】恒指早段升200點，升至24400點水平；科指升1.1%，報6171點。

【09：39】恒大系向上，恒大 （03333） 升7%；恒大汽車 （00708） 升逾8%；恒大物業 （06666） 升逾2%；恒騰 （00136） 升逾3%。

【09：36】融創 （01918） 開市後升幅擴大至一成，高見14.38元，成交2億元。

【09：34】阿里巴巴 （09988） 早段升幅擴大至逾3%，高見147.3元。

【09：33】江南布衣 （03306） 續跌半成，低見12.8元。江南布衣近日被投訴旗下童裝印有不當圖案，涉事系列服裝已全綫下架，遭官方相關部門約談並開展調查。

【09：29】奧園 （03883） 高開逾5%，奧園公布恒地聯席主席李家傑斥資約4億元認購奧園約1億股新股。

【配股潮】奧園獲恒地李家傑私人斥4億入股 兼向大股東配股 合共籌10億元

【09：24】融創 （01918） 發聲明澄清未向政府提交求助報告，股價高開逾6%。

【09：22】恒生指數開報24323點，升114點。恒生科技指數升0.8%，報6150點。恒大 （03333） 續升3%；阿里巴巴 （09988） 、滙豐 （00005） 升逾2%。

【恒大3333】「大劉」劉鑾雄夫婦大手減持近4.4億股恒大 料套現9.87億元

【09：13】期指開報24222點，升54點或0.2%。

【08：59】恒指黑期升約52點，報24225點；道指期貨跌37點，報34832點。

【08：43】融創中國澄清︰從未向政府提交求助報告

【07：45】創勝集團6628超額認購逾59倍 一手中籤率15%（附分配結果）

【07：45】東莞農商銀行9889下限定價 認購不足、一手中籤率100%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報24428點，升220點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報41.25元，較港收市價高0.95元或2.4%；騰訊 （00700） ADR折合報469.64元，較港收市價高5.04元或1.1%。

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【07：30】美股個別發展，10年美債息曾升越1.5厘水平，為今年6月來首次，拖累納指回落。道指曾升263點，收市收窄至升71點，報34869點；標指跌12點，報4443點；科技股領跌，納指跌77點，報14969點。

即睇美股收市：

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【開市9點半】恒大周三再有債息到期繳付 恒地李家傑斥4億元入股一隻內房股

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責任編輯︰梁浩碩