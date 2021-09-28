▲ 【內房危機】融創中國澄清︰從未向政府提交求助報告

融創中國 （01918） 此前遭網傳指向紹興政府去信求助，融創發聲明稱，表示項目負責人欲為紹興在售項目的網簽問題尋求支持，初步整理了相關文字內容，但因誤發導至紹興本地一個房產交流群，造成信息外洩。對此，融創認為「從未有過、也沒有任何需求和意願向政府提交類似報告。」

網傳融創向紹興政府去信求助 有關報道已刪除，詳情請看【下一頁】

融創指，在全國範圍內的項目建設運營正常、銷售良好。1至8月實現合同銷售額4151億元人民幣，按年增長33%，整體經營健康。

融創表示自2016年9月進入紹興以來，相繼開發了8個精品項目，累計銷售額282億元人民幣，2021年前三季度銷售額已達88億元人民幣。基於紹興優越的營商環境和健康平穩的市場，於2020年底投資了大型綜合文旅項目黃酒小鎮，堅定看好紹興城市發展，未來還會繼續深耕，加大在紹興的投資力度。融創又稱，紹興市相關領導在9月24日當日黃酒小鎮的督查中，聽取了項目建設推進情況、安全施工措施等有關匯報。

內媒《風財訊》此前引述一份網上流傳的信件，指融創中國的紹興分部向當地政府求助，信中提及「今年是地產行業的轉折之年，也是環境變化最劇烈、最顛覆的一年」，又指融創紹興分部的日常經營工作舉步維艱、日益惡化，希望政府能夠給予政策上的專項支持。不過有關報道的原文目前已被刪除。

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責任編輯︰梁浩碩