▲ 一日內2名儲局官員宣布離職 此前披露去年頻炒股惹抨擊

美國聯儲局一日之內，出現兩名儲局官員宣布離職。波士頓聯儲行長羅森格倫（Eric Rosengren）與達拉斯聯儲行長卡普蘭（Robert Kaplan）此前披露2020年金融資產狀況後遭受抨擊，二人分別宣布提前退休。

Eric Rosengren首先宣布因健康原因，而決定提前至本周四退休，透露自己從2020年6月起，就被加入了有資格獲得腎臟移植的名單。其後，Robert Kaplan表示，最近涉及他的財務披露的關注，可能會使他分力，因此決定退休，將於10月8日離任。

根據披露的交易信息顯示，二人在聯儲局積極支持市場應對新冠危機期間持有並交易了金融資產，市場質疑他們是否涉及利益衝突。

Robert Kaplan去年對包括蘋果（美︰AAPL）、亞馬遜（美︰AMZN）及達美航空（美︰DAL）在內的個股進行多次超過100萬美元的交易。Eric Rosengren則持有四家房地產投資信託基金的股份，並對相關信託及其它證券多次買賣。二人曾承諾，出於對2020年交易的道德擔憂，將不遲於9月30日賣出所有的個股持股。

聯儲局主席鮑威爾此前下令，審查高級官員金融持倉及交易活動的內部行為準則。

美地方聯儲行長炒股惹眾怒 鮑威爾下令進行道德審查

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責任編輯︰梁浩碩