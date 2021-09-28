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【聯儲局】一日內2名儲局官員宣布離職　此前披露去年頻炒股惹抨擊

Hot Talk 10:40 2021/09/28

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一日內2名儲局官員宣布離職　此前披露去年頻炒股惹抨擊

美國聯儲局一日之內，出現兩名儲局官員宣布離職。波士頓聯儲行長羅森格倫（Eric Rosengren）與達拉斯聯儲行長卡普蘭（Robert Kaplan）此前披露2020年金融資產狀況後遭受抨擊，二人分別宣布提前退休。根據披露的交易信息顯示，二人在聯儲局積極支持市場應對新冠危機期間持有並買賣金融資產，市場質疑他們是否涉及利益衝突。

Eric Rosengren首先宣布因健康原因，而決定提前至本周四退休，透露自己從2020年6月起，就被加入了有資格獲得腎臟移植的名單。其後，Robert Kaplan表示，最近涉及他的財務披露的關注，可能會使他分心，因此決定退休，將於10月8日離任。

Robert Kaplan去年對包括蘋果（美︰AAPL）、亞馬遜（美︰AMZN）及達美航空（美︰DAL）在內的個股進行多次超過100萬美元的交易。Eric Rosengren則持有四家房地產投資信託基金的股份，並對相關信託及其它證券多次買賣。二人曾承諾，出於對2020年交易的道德擔憂，將不遲於9月30日賣出所有的個股持股。

聯儲局主席鮑威爾此前下令，審查高級官員金融持倉及交易活動的內部行為準則。

相關文章：美地方聯儲行長炒股惹眾怒 鮑威爾下令進行道德審查

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責任編輯︰梁浩碩

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