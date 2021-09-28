【儲局官員】布雷納德：美就業市場 未改善至儲局應縮減買債的階段

▲ 聯儲局理事布雷納德表示，美國就業仍遠未達到聯儲局開始減少每月購債規模的標準。（法新社資料圖片）

聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）周一在講話中表示，美國就業仍遠未達到聯儲局開始減少每月購債規模的標準，強調疫情可能重繎的風險，將對企業招聘造成障礙直至秋季。

布雷納德重申聯儲局最新政策聲明中的措辭，表示她同意如果招聘繼續如她自己所願，經濟可能很快就會達到聯儲局縮減買債的門檻。

但在為全國商業經濟協會會議準備的講話中，她警告說，隨著 Delta 變種病毒的傳播衝擊餐館、旅遊和其他經濟領域，8 月份的招聘可能會繼續放緩。

自 2014 年加入聯儲局以來，布雷納德一直是有影響力的政策聲音，她的評論表明，儲局何時減少債券購買的最終決定，可能取決於即將發布的 9 月就業報告。該報告將於 10 月 8 日發布，也是聯儲局在 11 月初政策會議之前發布的最後一份就業報告。

布雷納德在講話中著重指出，盡管最近在招聘方面取得進展，但「就業人數仍比疫情前低 500 萬以上，比沒有疫情低近 850 萬。」

她說，勞動力參與的復甦也滯後，這一事實扭曲了數據，例如職位空缺多於失業。她說，隨著時間的推移，她相信離開勞動力市場的人會再次開始找工作。

她相信目前的高通脹主要驅動因素，會隨著時間推移有所緩解。

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編輯：李勝君