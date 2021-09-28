【ET開市直擊】航運股突轉風向急翻船　哪些強勢板塊要留神？（附Time code）

港股今早輕微高開後升幅擴大，恒生指數重越24500點之上，高見24627點，科技龍頭包括阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 都造好。而昨日急插的航運股則繼續下挫。耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）於《ET開市直擊》為你分析市況，做好投資部署。

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00：00 - 港股焦點速覽 內地限電政策影響

02：10 - 美股外圍速報 Tesal升蘋果跌

03：11 - 亞股外圍速報 港股黑期速報

03：29 - 美國國會有機停擺？美股料波動？

07：52 - 美股、港股投資策略怎部署

09：40 - 港股上日表現速覽＋北水盤路

10：48 - 港股明日期結＋北水暫停交易

15：40 - 航運股強轉弱？突處政策風眼位怎辦

20：18 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 買賣策略

24：05 - 港股開市前市況速覽

24：47 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 買賣策略

26：56 - 觀眾問股：東方海外 （00316） 買賣策略

29：59 - 港股開市後早段市況速報

30：16 - ET個股推介：光大環境 （00257）

31：29 - 內地「限電」政策下的揀股策略

32：22 - 內地「限電」影響資源板塊

36：00 - 內地「限電」政策若延至北京冬奧有幾大影響？

37：27 - 內房股利淡利好消息同來 內房股點睇？

41：45 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 買賣策略

45：17 - 觀眾問股：小米 （01810） 買賣策略

48：16 - 觀眾問股：新天綠色能源 （00956） 買賣策略

50：37 - 觀眾問股：油價迫近80美元應增持「三桶油」？談中海油 （00883） 、中石油 （00857） 、中石化 （00386）

52：42 - 觀眾問股：譚仔國際 （02217） 可以冷吼嗎？

53：54 - 觀眾問股：港華燃氣 （01083） 買賣策略

55：19 - 觀眾問股：買金避險已不復再？

57：42 - 觀眾問股：信義能源 （03868） 買賣策略

59：10 - 港股早段市況速報

01：01：30 - 財經日誌提提你

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重溫上日《ET開市直擊》譚朗蔚一口氣分析20隻股票買賣策略。【按此】