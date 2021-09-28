【儲局官員】威廉斯：倘美經濟續改善 或快開始減買債

▲ 紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，如果美國經濟像預期般繼續改善，可能很快就會滿足聯儲局縮減買債的條件。（法新社資料圖片）

紐約聯邦儲備銀行行長約翰威廉斯（John Williams）周一表示，如果美國經濟繼續如預期般改善，聯儲局可能很快就會開始放緩資產購買步伐。

威廉斯在為紐約經濟俱樂部組織的虛擬活動準備的講話中表示，很明顯聯儲局的通脹目標取得「實質性的進一步進展」，在實現全面就業方面也取得「非常好的進展」。他指的是決策者為從目前每月 1,200 億美元的購債速度減少而設定的門檻。

「假設經濟繼續像我預期的那樣好轉，資產購買步伐可能很快就會放緩。」威廉斯表示，這與央行官員在上周會議後發布的政策聲明相呼應。

盡管克利夫蘭聯儲行長梅斯特 (Loretta Mester) 和堪薩斯城聯儲行長喬治 (Esther George) 等一些政策制定者表示，縮減債券購買的標準已經達到，但一些官員表示，他們希望看到就業繼續增長。

聯儲局主席鮑威爾在上周的會議結束後表示，經濟是一份「體面的」月度就業報告，還沒有達到縮減的門檻，可能會在 11 月開始這樣做。

威廉斯表示，他預計今年美國經濟將增長 5.5% 至 6%，明年通脹率將回落至 2%。

他表示，美國經濟需要一段時間才能滿足央行將利率從接近零的水平上調的必要要求，這表明前景存在不確定性，需要繼續就業增長。

「在實現就業最大化之前還有很長的路要走。」威廉斯說。「隨著時間的推移，我們是否已經持續達到 2% 的通脹率應該會變得更加清晰。」

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編輯：李勝君