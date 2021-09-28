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【開市9點半】恒大周三再有債息到期繳付　恒地李家傑斥4億元入股一隻內房股

股市 06:45 2021/09/28

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（1）中國恒大 （03333） 本周三（29日）再迎來「死綫」，須再支付另一筆4517萬美元的債券利息。同日是恒指期結日，及北水周三起將停止多日，至10月8日後回歸，或要慎防資金長假前沽貨，為大市添波動。同時，劉鑾雄夫婦「大劉」及華人置業 （00127） 再兵分兩路沽出恒大股票。

【恒大3333】恒大美元債本周三再迎「死綫」　一文看清恒大債券利息到期日

【恒大3333】「大劉」劉鑾雄夫婦大手減持近4.4億股恒大　料套現9.87億元

即睇開市9點半重點：

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（2）恒地  （00012）  聯席主席李家傑於奧園健康生活  （03662）  在2019年上市時，亦有作為基石投資者。

【配股潮】奧園獲恒地李家傑私人斥4億入股　兼向大股東配股　合共籌10億元

（3）中國電力供應緊張，多省要求工廠限電限產，波及多個高耗能行業，以及部分外資的零件供應商。

【中國限電】中國多省限電限產波及蘋果、Tesla供應商　台積電：未受影響

（4）譚仔國際  （新上市編號：02217） 今早截止招股，國際配售已獲足額認購。

【譚仔上市】譚仔2217孖展19億元超額認購逾12倍　國際配售已足額（不斷更新）

（5）中行  （03988） 或是長綫收息股的主力，股價還有下跌空間嗎？

【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？

（6）河南鄭州年內發生突發水災，中銀保監便指公告，指引內險公司增加投資在自然災害保險，在國家緊急事件反應中擔當更重要角色。

【巨災債券】中銀保監鼓勵內險企業赴香港發行「巨災債券」

（7）摩根資管許長泰維持後市「股優於債」的觀點，又認為恒大不是「雷曼翻版」。

【名家看法】摩根資管許長泰：美加息對中港股市影響不大　內房撈底未是時機

（8）海航集團的重組方案出爐，會是恒大可以參照的案例嗎？

【海航重組】海航重整債務後負債率降至81%　戰投方大集團注資380億人幣

（9）倫敦布蘭特原油期貨迫80美元，有大行看升至90美元。

【國際油價】布蘭特期油迫80關　高盛：兩大原因料布油年底升至90美元

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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港股 股票 收息股 ADR 許長泰 中國銀行保險監督管理委員會 恒大 李家傑 劉鑾雄 華人置業（00127）

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