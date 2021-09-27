【美股焦點】三大指數個別發展 美10年期債息創3個月新高 銀行股造好

美股三大指數周一（27日）開市表現分化，道瓊斯工業平均指數升44.21點及13%，報34,842.21點，標準普爾500指數跌9.73點及0.22%，報4,445.75點，納斯達克指數跌91.34點及0.61%，報14,956.36點。

美國10年期債息曾升破1.5厘，創3個月新高，銀行股造好，美國銀行（BAC）漲2.36%、高盛（GS）漲2.34%、摩根大通（JPM）漲1.84%、花旗集團（C）漲1.50%。

Google（GOOGL）就歐盟50億美元反壟斷罰單提起上訴，股價跌0.47%。摩根士丹利下調亞馬遜（AMZN）目標價至4100美元，股價跌2.17%。其他科技股微軟（MSFT）跌1.19%、蘋果（AAPL）跌1.06%、Facebook（FB）跌0.67%，拖累標普500指數和納指下跌。

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責任編輯：黃苑筠