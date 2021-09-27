【配股潮】奧園獲恒地李家傑私人斥4億入股　兼向大股東配股　合共籌10億元

▲ 奧園獲恒地李家傑斥4億入股 加向大股東配股 合共籌10億元

中國奧園 （03883） 公布，恒地 （00012） 聯席主席李家傑斥資約4億元認購奧園約1億股新股，經配發及發行認購股份擴大的已發行股份總數約3.85%，若計及控股股東認購事項，持股佔3.64%。

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奧園表示，與李家傑全資擁有的Successful Lotus訂立認購協議，向其發行1.08億元新股，每股認購股份3.708元，較上周五（24日）收市價3.88元折讓4.4%。公司預計，認購事項所得款項淨額將約3.99億元，資金主要用於營運資金及一般企業用途。

值得留意，李家傑於奧園健康生活 （03662） 在2019年上市時，亦有作為基石投資者，認講4,000萬元等值股份。

另外，控股股東郭梓文家族的Joy Pacific認購奧園1.6億股新股，每股認購價同為3.708元，經配發及發 行認購股份及Successful Lotus認購事項下，將配發及發行的股份擴大的已發行股份總數約5.46%。公司預期認購事項所得款項總額將約為6億元。

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編輯：袁諾曦