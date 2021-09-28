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【消費劵優惠】華置旗下六大商場 推逾千萬元現金券 精選禮券低至10元比大家搶購

理財智慧 08:47 2021/09/28

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為配合政府於 10 月 1 日發放第二期消費券，華人置業集團（集團）（00127）管理的 The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角 LAFORET 及灣仔電腦城（六大商場）除了繼續送出總值超過港幣 1,000萬元的現金券，更特別加推多款精選禮券及商品以低至港幣 10 元供大家搶購。

於 10 月 1 日下午 3 時起，「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」網上商店（https://eshop.malls-jetso.hk/）將有新一批總值逾港幣 360 萬元的商戶現金券陸續上架，當中包括過往迅速售罄的 i.t、玩具“反”斗城、八月花、牛角及 OutbackSteakhouse 等，再度以特惠價七折發售，至於 Levi's 及 G-SHOCK 等精選禮券，更會以超低價三折發售。此外，網上商店將以10元的震撼全城價，發售電影禮券、護膚品、口罩及精品。

【消費券優惠】港鐵商場配合次輪消費券發放 線上、線下優惠大放送，詳見【下一頁

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另一方面，六大商場的「消費券線上線下大賞」自 8 月推出以來反應熱烈，將繼續送出總值超過港幣 1,000 萬元的現金券。凡使用政府消費券計劃指定的支付平台，在 The ONE、皇室堡及新港中心場內消費及於「The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP」網上商店消費，有機會獲得以下三大豐富獎賞。

獎賞一：500 萬元「線下」消費獎賞
顧客以政府消費券計劃指定的支付平台在 The ONE、皇室堡或新港中心的商戶消費滿港幣1,000元，可獲贈價值100元的商場購物現金券；消費滿3,000元，更可獲贈價值 500 元的美食及商場購物現金券，而且有關現金券均不設最低消費。是項獎賞總值約500 萬元。

【消費券優惠】荷里活廣場推出「繽紛消費賞」大派400萬商場優惠券【下一頁


獎賞二：500 萬元「線上」額外商場現金券
「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」網上商店繼續公開發售六大商場的購物現金券。顧客購買500元購物現金券，即獲贈100元購物現金券，多買多送，總值超過500 萬元，每人可以獲贈的購物現金券多達500元。有關購物現金券將分階段發售及送出，全數有效期至 2022 年 3 月 31 日，顧客可以藉此享受更充裕的消費時間。

【消費券優惠】第二期消費券最快10月1號有得拎 信和旗下商場推出多重優惠【下一頁

獎賞三：5 倍會員積分
The ONE Club 及 WINDSOR CLUB 的會員於 2021 年 8 月至 12 月期間逢星期一，透過政府消費券計劃指定的支付平台分別在 The ONE 及皇室堡消費，將獲得 5 倍會員積分（上限為 30,000 分）。

集團行政總裁陳凱韻表示：「政府早前發放的第一期消費券有效刺激市道，商戶的生意明顯增加，提振經濟的作用比預期更加理想。希望各位市民於未來繼
續把握商場及商戶特別推出的優惠，積極參與消費，一起支持香港的經濟復甦。」

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記者：陳詠妍

電子消費券 銅鑼灣地帶 Causeway Place 灣仔電腦城 東角 Laforet 新港中心 Silvercord 皇室堡 Windsor House 商場 華置 The One

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