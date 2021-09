【消費劵優惠】華置旗下六大商場 推逾千萬元現金券 精選禮券低至10元比大家搶購

為配合政府於 10 月 1 日發放第二期消費券,華人置業集團(集團)(00127)管理的 The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角 LAFORET 及灣仔電腦城(六大商場)除了繼續送出總值超過港幣 1,000萬元的現金券,更特別加推多款精選禮券及商品以低至港幣 10 元供大家搶購。

於 10 月 1 日下午 3 時起,「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」網上商店(https://eshop.malls-jetso.hk/)將有新一批總值逾港幣 360 萬元的商戶現金券陸續上架,當中包括過往迅速售罄的 i.t、玩具“反”斗城、八月花、牛角及 OutbackSteakhouse 等,再度以特惠價七折發售,至於 Levi's 及 G-SHOCK 等精選禮券,更會以超低價三折發售。此外,網上商店將以10元的震撼全城價,發售電影禮券、護膚品、口罩及精品。

【消費券優惠】港鐵商場配合次輪消費券發放 線上、線下優惠大放送,詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另一方面,六大商場的「消費券線上線下大賞」自 8 月推出以來反應熱烈,將繼續送出總值超過港幣 1,000 萬元的現金券。凡使用政府消費券計劃指定的支付平台,在 The ONE、皇室堡及新港中心場內消費及於「The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP」網上商店消費,有機會獲得以下三大豐富獎賞。

獎賞一:500 萬元「線下」消費獎賞

顧客以政府消費券計劃指定的支付平台在 The ONE、皇室堡或新港中心的商戶消費滿港幣1,000元,可獲贈價值100元的商場購物現金券;消費滿3,000元,更可獲贈價值 500 元的美食及商場購物現金券,而且有關現金券均不設最低消費。是項獎賞總值約500 萬元。

【消費券優惠】荷里活廣場推出「繽紛消費賞」大派400萬商場優惠券【下一頁】



獎賞二:500 萬元「線上」額外商場現金券

「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」網上商店繼續公開發售六大商場的購物現金券。顧客購買500元購物現金券,即獲贈100元購物現金券,多買多送,總值超過500 萬元,每人可以獲贈的購物現金券多達500元。有關購物現金券將分階段發售及送出,全數有效期至 2022 年 3 月 31 日,顧客可以藉此享受更充裕的消費時間。

【消費券優惠】第二期消費券最快10月1號有得拎 信和旗下商場推出多重優惠【下一頁】

獎賞三:5 倍會員積分

The ONE Club 及 WINDSOR CLUB 的會員於 2021 年 8 月至 12 月期間逢星期一,透過政府消費券計劃指定的支付平台分別在 The ONE 及皇室堡消費,將獲得 5 倍會員積分(上限為 30,000 分)。

集團行政總裁陳凱韻表示:「政府早前發放的第一期消費券有效刺激市道,商戶的生意明顯增加,提振經濟的作用比預期更加理想。希望各位市民於未來繼

續把握商場及商戶特別推出的優惠,積極參與消費,一起支持香港的經濟復甦。」

同場加映:【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者:陳詠妍