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【新股IPO】微創醫療旗下微創醫療機器人擬來港上市 集資最多10億美元

股樓投資 20:52 2021/09/27

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引述外電報道，微創醫療（00853）子公司上海微創醫療機器人已通過上市聆訊，並已開始評估其來香港首次公開募股的需求，正研究上市融資7億至10億美元（約54.6億至78億港元）。不過，消息指有關上市的時間表和集資額等細節仍處於初步階段，或會產生變化。

富途控股擬年內來港第二上市 短期內遞交保密上市申請【見下頁】

譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元【見下頁】

微創醫療機器人致力於設計、開發及商業化創新手術機器人，以協助外科醫生完成複雜的外科手術。核心產品包括圖邁腔鏡手術機器人、蜻蜓眼三維電子腹腔內窺鏡及鴻鵠骨科手術機器人，均已被納入國家藥監局創新醫療器械特別審查程序。圖邁及鴻鵠處於或接近註冊批准階段，而蜻蜓眼已於最近獲得國家藥監局批准。

延伸閱讀：美銀證券引述李寧分銷商指 第三季銷售增長放緩

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截至今年首三個月，上海微創醫療機器人淨虧損1.15億元人民幣，而去年全年則錄得虧損2.09億元人民幣，主要受到研發成本及行政開支所致。

同場加映：【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔

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記者：張以正

集資 微創醫療（00853） 港股 IPO

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【新股IPO】微泰醫療器械傳已啟動預路演 擬集資3億美元
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