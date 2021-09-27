【新股IPO】微創醫療旗下微創醫療機器人擬來港上市 集資最多10億美元

引述外電報道，微創醫療（00853）子公司上海微創醫療機器人已通過上市聆訊，並已開始評估其來香港首次公開募股的需求，正研究上市融資7億至10億美元（約54.6億至78億港元）。不過，消息指有關上市的時間表和集資額等細節仍處於初步階段，或會產生變化。

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微創醫療機器人致力於設計、開發及商業化創新手術機器人，以協助外科醫生完成複雜的外科手術。核心產品包括圖邁腔鏡手術機器人、蜻蜓眼三維電子腹腔內窺鏡及鴻鵠骨科手術機器人，均已被納入國家藥監局創新醫療器械特別審查程序。圖邁及鴻鵠處於或接近註冊批准階段，而蜻蜓眼已於最近獲得國家藥監局批准。

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截至今年首三個月，上海微創醫療機器人淨虧損1.15億元人民幣，而去年全年則錄得虧損2.09億元人民幣，主要受到研發成本及行政開支所致。

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記者：張以正