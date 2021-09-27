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【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？

股市 20:00 2021/09/27

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【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？

中行 （03988） 現價股息率約8.7厘，挑戰2020年的8.9厘紀錄高位，整體內銀股維持高股息水平，工行 （01398） 7.6厘、建行 （00939） 7.2厘，農行 （01288） 8.6厘。

中行估值歷來最平，股息率近歷來最高：

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中行每年只派1次息，3月公布，5至7月除淨，近4年均有加派息約3%至4%。

雖然銀行為百業之母，股價表現與經濟掛鈎，但由於內地社保基金以持有內銀等中資高息股來「出糧」，社保基金資金需求大，所以內銀派息亦有保證。就算經歷疫情，派息淨額仍見增加。

不過，內銀股仍有賺息蝕價的風險，例如去年疫情下，中行全年急跌20%，就算派9厘息，全年仍要輸11%，所以要參考市帳率（PB），以確定吸引程度，2015年前，PB 0.7倍已叫吸引；2019年，PB跌至0.4倍，不過股價仍然跌。

2020年至今，PB跌至0.3倍，究竟PB會否跌低於0.3倍？中行股價去年低見2.33元，PB低至0.316倍；自5月除淨後，股價已在2.7元水平橫行3個月，PB約0.37倍，在9厘息支持下，作為長綫收息股的主力。

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記者：譚志偉

港股 收息股 中國銀行（03988） 派息

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