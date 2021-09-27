▲ 【港區國安法】財庫局許正宇：資本不會騙人 港股日均成交較立法前高7成、存款增8%

政府發表《香港營商環境報告》，提到港區國安法實施及完善香港選舉制度，有助營商環境恢復及提升政府治理效能。財庫局財庫局局長許正宇隨後在社交平台發文，形容「數字勝於雄辯，資本不會騙人」，港股日均成交額較國安法實施前上升近70%、新股集資額增長至逾5000億元，反映港區國安法實施後，金融市場穩健向好。

許正宇表示，《香港營商環境報告》印證香港金融市場形勢穩健向好，自港區國安法實施後一年，香港的新股集資額增長約50%至超過5000億元；港股日均成交額達到1600億元，較國安法實施前高出近70%；而銀行體系的總存款額亦增加近8%至超過15萬億元。

他續指，《報告》以數據和事實有力回擊國際社會的誤導和抹黑，香港自由開放的金融市場將持續吸引世界各地的投資者前來發掘無窮機遇。

財政司司長陳茂波下午主持《香港營商環境報告》記招時表示，隨著港區國安法實施，以及中央完善香港選舉制度，令社會迅速回復穩定，營商環境恢復，「十四五」規劃為香港帶來龐大商機。

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