【MIRROR粉絲注意】ＭIRROR代言Samsung廣告有得睇 下星期尖沙咀仲有新打咭位

本地男團MIRROR人氣一時無兩，就算你不是鏡粉，在當今香港地也很難會不知道MIRROR。12子上月合體代言Samsung兩部旗艦級摺疊屏幕手機 Galaxy Z Fold3 5G 及 Z Flip3 5G，廣告在本星期終於有得睇啦。星期一開始，為時30秒的廣告已率先播放，很多人看畢都在問這廣告到底是想表達甚麼？據悉，其實這個只是一個前奏，12子的正在擺出一個蓄勢待發的姿勢，所以大家一定要繼續留意稍後播放的足本版廣告片啦！

廣告呢到有得睇

Samsung是第一間齊集MIRROR 12子一起拍廣告的品牌，自然備受市場矚目，而Samsung看中的亦正是MIRROR領導潮流的魅力，因此期待全新推出的摺疊屏幕手機與MIRROR一同並肩成為新世代最流行的標誌。

早於上星期，Samsung公開了一連串12子拍攝新廣告「Unfold An Era」的絕密花絮照及精華片段後，一眾鏡粉及手機迷已於網上鬧得熱哄哄，部份色號更一度斷市！可見粉絲們是如何撐偶像撐到底！

【MIRROR迷注意】MIRROR 12子 齊撐Samsung出新機 （多相），【見下頁】

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另一方面，Samsung Galaxy Z 系列 及 MIRROR 宣傳攻勢一浪接一浪！繼早前萬人空巷的「姜濤灣」，今次 12 子總動員齊齊進駐銅鑼灣雄霸怡和街英光大廈及金百利多塊巨型廣告板，打造全港首個「鏡灣」為 Galaxy Z Fold3 5G 及 Z Flip3 5G 兩款新摺機造勢。不過宣傳攻勢又怎止於止，有說自10月4日開始，尖沙咀碼頭的廣告位也將轉為12子的Samsung Galaxy系列廣告，鏡粉們到時又多一個打卡勝地了！

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記者：張以正