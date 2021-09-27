【新股IPO】微泰醫療器械傳已啟動預路演 擬集資3億美元

消息指，微泰醫療器械近日已通過上市聆訊，並已正式啟動在香港招股的預路演工作，預計集資約3億美元；保薦人為中金及高盛。

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根據微泰醫療的初步招股文件顯示，該公司專注於糖尿病管理相關研發，主要產品線包括貼敷式胰島素泵、持續血糖監測系統、閉環人工胰腺及體外診斷醫療器械設備等，其中核心產品Equil貼敷式胰島素泵已於2017年取得中國藥監局成人使用上市批准。

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此外，根據股權架構可見，微泰醫療的現有股東包括禮來亞洲基金、啟明創投、風投基金江蘇疌泉、泰康保險集團旗下泰康乾貞、國方資本旗下上海奏臻、中金、光大控股（00165）及騰訊（00700）。

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記者：張以正