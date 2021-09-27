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【新股IPO】微泰醫療器械傳已啟動預路演 擬集資3億美元

股樓投資 20:17 2021/09/27

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消息指，微泰醫療器械近日已通過上市聆訊，並已正式啟動在香港招股的預路演工作，預計集資約3億美元；保薦人為中金及高盛。

譚仔國際2217周四起招股 入場費4212元【見下頁】

根據微泰醫療的初步招股文件顯示，該公司專注於糖尿病管理相關研發，主要產品線包括貼敷式胰島素泵、持續血糖監測系統、閉環人工胰腺及體外診斷醫療器械設備等，其中核心產品Equil貼敷式胰島素泵已於2017年取得中國藥監局成人使用上市批准。

延伸閱讀   【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股

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此外，根據股權架構可見，微泰醫療的現有股東包括禮來亞洲基金、啟明創投、風投基金江蘇疌泉、泰康保險集團旗下泰康乾貞、國方資本旗下上海奏臻、中金、光大控股（00165）及騰訊（00700）。

同場加映：【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔

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記者：張以正

港股 IPO

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【新股IPO】微創醫療旗下微創醫療機器人擬來港上市 集資最多10億美元

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