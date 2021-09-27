【疫市營商】Facebook「數碼人才飛躍計劃」　傳授數碼營銷技能及AR、編程培訓

▲ Facebook今日宣布與6間大學及社區夥伴合作推出「數碼人才飛躍計劃」。（Facebook提供圖片）

Facebook今日宣布與6間大學及社區夥伴合作推出「數碼人才飛躍計劃」，將透過一系列工作坊和網上資源，教授全新數碼營銷技能、增強現實（AR）和虛擬現實（VR）等科技。參加計畫的學生，只須通過 Facebook 的 Blueprint 認證考試，便能成為認證數碼專家。

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掌握數碼營銷技巧 學習編程

Facebook 「數碼人才飛躍計劃」內容涵蓋三大部分，包括數碼技能培訓及證書、創新教育和非政府機構（NGO）人才發展。三大部分的培訓將會有一系列數碼營銷培訓工作坊，幫助學生學習Facebook、Instagram及 Messenger的技能，裝備數碼營銷技能。

同時，計劃亦會介紹Facebook Reality Lab，集合虛擬及擴增實境領域的研究人員、開發人員和工程師。Facebook將鼓勵學生參加相關活動，包括由Facebook 香港工程團隊舉辦的就業講座、學習AR 及VR知識、技能及編碼的機會，以及親身體驗Oculus等創新裝置。Facebook亦會將與本地教育科技公司Preface Coding 合作，為本地學生提供 AR 培訓及編程課程。

與社聯合作 改善NGO數碼宣傳

至於第三部分，Facebook 則與社聯合作舉辦「社福機構數碼宣傳企劃工作坊」，幫助NGO 提升其數碼營銷和社交媒體管理的知識、技能及資源。而學生在Blueprint學習有關數碼營銷的技能後，將有機會跟NGO 互相交流，把所學到的知識應用到社福界，合作籌劃數碼宣傳企劃。

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責任編輯：葉泳珊