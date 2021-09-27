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【消費券優惠】消費券獎賞浪接浪 荃灣廣場、新達廣場齊推第二浪獎賞

理財智慧 19:14 2021/09/27

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為了迎接第二期消費券發放，與不少商場一樣，新鴻基地產旗下荃灣廣場及新達廣場亦分別推出優惠，促進消費。

 

荃灣廣場「消費4重賞」

第一重賞，由10月1日至11月14日期間，於任何商戶，以電子貨幣即日消費滿2,000元，即送100元商場贈券，每日40個名額。第二重賞，由10月1日至10月17日期間，於週末及公眾假期，在任何商戶以電子貨幣即日消費滿5,000元，即送500元商場贈券，每日80個名額。第一、二重賞分別最多可累積2張不同商戶的即日機印發票，以及相符的電子貨幣付款存根，而每張發票金額須達100元或以上。

 

第三重賞，廣場更於10月1日至10月17日期間，限時加碼，凡於任何商戶以電子貨幣即日消費滿15,000元，即送1,500元商場贈券，總名額300個，最多可累積4張不同商戶的即日機印發票，以及相符的電子貨幣付款存根，而每張發票金額須達100元或以上。

 

第四重賞，The Point by SHKP會員尊享優惠，凡於10月1日至10月17日期間，以電子貨幣於時裝、運動服飾及美容商戶消費，並成功參與2,000元 、5,000元或15,000元消費換領，即日登記可獲高達5倍的額外積分。

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新達廣場「好賞購物月」 

10月1日至11月28日期間，逢星期六、日及公眾假期，於任何商戶 (超級市場除外) 以電子貨幣即日消費滿2,000元，即送合共2張50元特選商戶優惠券，每日30個名額。最多可累積3張不同商戶的即日機印發票，以及相符的電子貨幣付款存根，每張發票金額須達HK$100或以上。

 

【消費券優惠】港鐵商場配合次輪消費券發放 線上、線下優惠大放送 【下一頁

 

同場加映：【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔

 

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責任編輯：鍾倩婷

 

商場 電子消費券 荃灣廣場 Tsuen Wan Plaza

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