【新股IPO】吉利富豪合資電動車企業極星赴美SPAC上市 估值200億美元

▲ 極星將與SPAC Gores Guggenheim合併

吉利汽車 （00175） 母企吉利控股和系內富豪汽車（Volvo）合資的電動車品牌「極星（Polestar）」，將與美國特殊目的收購公司（SPAC）Gores Guggenheim（美：GGPI）合併。極星上市估值為200億美元，相當於2023及2024年預期市銷率的3倍及1.5倍；合併後公司股票代碼將改為PSNY。

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Gores Guggenheim在今次交易將出資8億美元現金，而機構投資者會投入2.5億美元。集資所得將用投資於重要產品、以及營運與市場擴充。極星冀在2023年前將業務拓展至30個市場。

現時極星已推出兩款汽車，公司計劃在2024年前推出三款新車，其中一款為預期在2022年推出的SUV「極星3」。極星在去年交付了約1萬輛汽車，並預期在2025年前每年售出29輛車。

現時極星股東包括吉利控股董事長李書福、荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）等。

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