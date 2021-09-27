  • 29°C
香港時間 : 2021927日 (一) 19:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】吉利富豪合資電動車企業極星赴美SPAC上市 估值200億美元

新股IPO 19:06 2021/09/27

分享：

極星將與SPAC Gores Guggenheim合併

吉利汽車 （00175） 母企吉利控股和系內富豪汽車（Volvo）合資的電動車品牌「極星（Polestar）」，將與美國特殊目的收購公司（SPAC）Gores Guggenheim（美：GGPI）合併。極星上市估值為200億美元，相當於2023及2024年預期市銷率的3倍及1.5倍；合併後公司股票代碼將改為PSNY。

吉利預期2025年全球營運5000座智能換電站【下一頁】

Gores Guggenheim在今次交易將出資8億美元現金，而機構投資者會投入2.5億美元。集資所得將用投資於重要產品、以及營運與市場擴充。極星冀在2023年前將業務拓展至30個市場。

現時極星已推出兩款汽車，公司計劃在2024年前推出三款新車，其中一款為預期在2022年推出的SUV「極星3」。極星在去年交付了約1萬輛汽車，並預期在2025年前每年售出29輛車。

現時極星股東包括吉利控股董事長李書福、荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）等。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

相關文章：【吉利造手機】吉利李書福據報逆向造手機　武漢、上海等地設辦公室

相關文章：【新股IPO】吉利富豪合資「極星Polestar」擬SPAC上市

港股 美股 IPO 吉利汽車（00175） 合併 富豪 電動車 汽車 里安納度狄卡比奧 特殊目的收購公司（SPAC）

下一篇文章

【譚仔上市】譚仔2217孖展19億元超額認購逾12倍　國際配售已足額（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港　恐又伺機減持
【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港　恐又伺機減持
【香港男神】聚餐合照曝光　新世界鄭志剛與劍神張家朗都鐘意呢樣食物？（多圖）
【香港男神】聚餐合照曝光　新世界鄭志剛與劍神張家朗都鐘意呢樣食物？（多圖）
【高息股攻略】四隻煤炭股收息逾8厘、最高達14.8厘？
【高息股攻略】四隻煤炭股收息逾8厘、最高達14.8厘？
【人幣定存】南商加人民幣半年定存息、全城第二高　人行央票超購近5倍吸金額創今年高
【人幣定存】南商加人民幣半年定存息、全城第二高　人行央票超購近5倍吸金額創今年高
【恒大3333】恒大起家融資曾達19.5厘　玩盡融資擴張逾十年
【恒大3333】恒大起家融資曾達19.5厘　玩盡融資擴張逾十年
【恒指夜期+北水】北水吸資近27億　加倉騰訊20億　恒指夜期升9點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資近27億　加倉騰訊20億　恒指夜期升9點（不斷更新）