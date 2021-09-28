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【電影業復甦】英國影院增加10%員工　應付《007：生死有時》上映

商業 11:00 2021/09/28

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經過一年半的延遲和四次改變發布日期，《007：生死有時》將於9月30日在英國率先公映，當地影院正在招收數以百計的新員工，以迎接即將到來的占士邦觀影熱潮。（法新社圖片）

經過一年半的延遲和四次改變發布日期，《007：生死有時》將於9月30日在英國率先公映，當地影院正在招收數以百計的新員工，以迎接即將到來的占士邦觀影熱潮。

【供應鏈危機】聖誕節沒有火雞應節？　英國向1萬名司機及工人發臨時簽證

Daniel Craig最後一次飾演007的謝幕作《007：生死有時》引起了空前的熱潮，英國第三大院線Vue的行政總裁Tim Richchas透露，《007：生死有時》在24小時內的預售情況甚至比上集《007：鬼影帝國》一整個月的預售水平還要好。

在全英有91家影院與4500名員工的Vue院線計劃在該電影上映期間額外招收10%，亦即是450名員工。Tim Richchas表示，「《007：生死有時》將會創下自2019年《復仇者聯盟4：終局之戰》以來最好的開畫成績」。

《復仇者聯盟4》於2019年在英國憑借4340萬英鎊（約4.6億港元）的4天開映成績創下當地開畫票房新紀錄。行業目前並不期望《007：生死有時》能夠達到這一高度，但仍然保持著相當樂觀的期望。

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責任編輯：李智美

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