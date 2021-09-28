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【BNO移民英國】樓市繼續升 4年或增長13.5%

環球社會熱點 09:05 2021/09/28

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英國放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人移民限制，移居英國成港人熱話，當地物業市道亦受港人關注。英國房地產中介預測，隨著新冠肺炎疫情緩減後物業需求增加，料英國今年物業成交數目將成2007年以來高位，英國2022年至2024年樓價亦會有所上升。

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英國地產中介公司Hamptons表示，估計疫情後物業需求增加，今年物業成交數目將創新高，預料今年物業成交數將成2007年以來高位。公司認為，今年夏天是英國樓價增長高峰期，其後數月增長會放緩，英國今年平均樓價將按年增加4.5%。疫情導致民眾更傾向購買擁有花園及可在家工作的較大型單位，公司預料未來相關趨勢亦會持續。

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官方及部分樓價評論員數據顯示，自印花稅假期結束後，英格蘭和北愛物業市場已開始降溫。英國國家統計局（ONS）數據顯示，英國7月平均樓價按月下降1萬英鎊（約10.6萬港元），但年度價格增長繼續維持8%水平。由於不少民眾趕在6月印花稅假期結束前購入物業，7月銷售隨即插水跌近3分之2。

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Hamptons表示，在家工作模式及其他疫情帶來變化，導致搬屋變得較疫情前頻密。公司預測，英國樓價明年增幅為3.5%，2023年將增長3%，而2024年亦會有2.5%增長，即英國樓價今年初至2024年結束將增長13.5%。

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按地區而言，公司料英格蘭東北部樓價表現最好，今年當地樓價將上漲6.45%，然後在2022至2024間每年升4%至6%。相較之下，倫敦樓價將會表現稍微遜色。預料今年倫敦樓價將上漲1.5%，明年則只會升1%。

責任編輯：李俊儀

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