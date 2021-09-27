【泰國疫情】隔離期縮半至7日 限打完疫苗旅客

泰國的新冠肺炎單日確診數字近期回落，疫情有緩和跡象。泰國政府宣布由10月起放寬入境限制，如旅客完成接種新冠疫苗，入境後的隔離期可縮短一半至7日。泰國更會由11月起，取消曼谷等地對完成接種疫苗旅客的隔離要求。

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泰國由10月1日起，包括批准完成接種新冠疫苗的旅客隔離期縮短至7日，未完成接種疫苗的旅客隔離期縮短至10日。而國家緊急狀態會延長至11月。

泰國同期放寬多項防疫措施，包括重開戲院、博物館、室内體育館；宵禁時間縮短1小時至每晚10點到翌日清晨4點；允許商場及百貨公司延長營業時間至晚上9點。

泰國由11月1日起進一步放寬檢疫要求，已完成接種疫苗旅客可免隔離入境10個地區，包括曼谷、清邁、攀牙、甲米、華欣、芭堤雅等旅遊勝地。

新冠肺炎疫情爆發前，泰國每年可吸引近4,000萬旅客，每年創造近600億美元（約4,680億港元）的收入。疫情重挫當地旅遊業，泰國政府近期加快疫苗接種計劃進度，積極尋求重開各個旅遊熱點。

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責任編輯：鄭錦玲