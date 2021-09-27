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【新股IPO】富途控股擬年內來港第二上市 短期內遞交保密上市申請

股樓投資 19:06 2021/09/27

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引述外電報道，綫上證券平台富途證券母公司企富途控股正計劃來香港第二上市，目前正展開上市籌備工作，擬於短期內遞交保密上市申請，目標是在今年底前完成上市。

新浪微博傳已秘密遞交來港第二上市申請【見下頁】

延伸閱讀：摩通料恒大年內仍有逾40億元利息需支付　料內房僅短暫反彈

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報道又指，高盛及瑞銀將負責今次富途上市工作，估計若富途發行5%股份，將集資約7億美元。不過對於有關來港第二上市傳聞，富途回應指：「留意到最近資本市場的變化和趨勢，正積極進行研究及作綜合評估。」

同場加映：【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔

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記者：張以正

港股 IPO

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