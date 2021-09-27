【大行點睇】大和指平保風險或仍被低估　削目標價逾一成

大和發表研究報告，指該行近期提出內地金融系統結構風險及「硬著陸」風險或被過度炒作，但認為中國平安(02318)面對的公司特定風險或仍被低估，評級「持有」，以分類加總估算法計，目標價由68元降14%至58元，以反映進一步投資減值預期及保費增長放緩；並下調平安2021至2023年盈測4%至12%，並降其稅後經營溢利預測。



報告稱，據該行估算，平安對內房行業的總敞口逾10%，遠高於公司所聲稱。該行提出，平安在不同情境下提出的1.7%或4.8%敞口，均遠低於經審視產品分層後，按最終基本資產所計算的總實際敞口。

大和稱，對內房行業總敞口，不限於實體物業，內房股票及債券，亦包括以不同形式出現的非標準資產，而核心資產與內房相關。

大行對平保評級及目標價：

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