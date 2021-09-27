【德國大選】社民黨棄基民盟冀組聯盟 料首現三黨執政

德國國會大選結束，初步點票結果顯示，社會民主黨以些微之差力壓執政同盟的基督教民主聯盟，料成為國會最大黨。社民黨候選人舒爾茨選舉後發表講話，表明希望於綠黨及自由民主黨籌組聯合政府，強調民眾以選票反對基督教民主聯盟再度執政。

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社民黨（SPD）料篤定成為國家最大黨，候選人舒爾茨（Olaf Scholz）與支持者在柏林的政黨總部慶祝，並於選舉後首次發表講話，表示選民以投票清楚表明意願，以SPD、綠黨及自由民主黨（FDP）三黨今次的勝利，組成下屆新政府。

舒爾茨續指，選民以選票反對現任總理默克爾（Angela Merkel）所屬政黨基民盟（CDU）再度執政，結束CDU連續當政16年的時代。

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若3個政黨順利籌組聯合政府，這亦是德國首個三黨政府，具有歷史意義。而舒爾茨亦有望成為自二戰後第4名社民黨總理、並是自默克爾自2005年執政以來，相隔16年首名社民黨總理。

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責任編輯：郭麗明