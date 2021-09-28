【BNO移民英國】政府與電訊商合作 為求職者提供半年免費上網

新冠肺炎疫情持續，不少就業中心的使用受到防疫措施限制，網上求職逐漸變得重要。英國政府與電訊供應商合作，為求職人士提供半年免費上網服務，協助他們能夠在網上尋找心儀工作。

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新冠疫情期間，眾多民眾無法親身接受就業訓練或支援，更加需要網絡服務尋找生計。因此，英國就業及退休金事務部（Department for Work and Pensions）與電訊公司TalkTalk發起一項全國計劃，讓求職者申請免費上網服務，解決數碼領域的被排除性及去除求職時的阻礙。

求職者將會獲得不受合約規範的消費券，用以啟動TalkTalk的上網服務。數據使用不受限制，只受「公平使用」規則制約。服飾亦有連接限制，不可額外配置予電視及通訊使用。半年過後，求職者可以選擇與公司正式簽約，或是直接取消。

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計劃已在去年第二次封城期間，於大曼徹斯特及柴郡（Cheshire）推行，結果大獲成功，並將計劃擴充至全英國範圍。就業及退休金事務部常務次官戴維斯（Mims Davies）表示，希望計劃有助增加求職者得到就業援助及新工作的機會。

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責任編輯：吳漢培