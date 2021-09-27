【雲端平台】Google宣布下調雲端平台抽成　由20％大減至3％

雲端平台業務競爭激烈，近日就有報導指Google將會把雲端平台向第三方開發商的抽成由原本的20％大減至3％。

CNBC在周日（26日）引述消息人士指，Alphabet 旗下的Google（GOOGL）將把Google雲端平台的抽成由 20%削減至3%。

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Google發言人表示，公司的目標是為合作夥伴提供業內最好的平台和最具競爭力的激勵措施。又承認Marketplace收費標準正在產生改變，稱很快就會有更多資料。

近幾個月來，大型科技公司陸續減少在其平台上的抽成，主要是與市場競爭有關。另外，監管和法律問題也日益增加。Google、Apple （AAPL）和微軟（ MSFT）等科技巨頭都曾在今年減少旗下服務的抽成。

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責任編輯：黃苑筠