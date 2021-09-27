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日出康城LP10國慶日賣樓　折實價953萬起

股樓投資 18:39 2021/09/27

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日出康城LP10早前公布5號價單，並定周五﹙10月1日﹚國慶日賣樓，其中176伙以價單形式推出，另招標3伙單位，實用面積由634平方呎起，至最大1,523平方呎，為兩房至四房間隔，其中兩房有75伙、三房有85伙、四房有19伙。 

3伙招標單位分別是，2A座28樓A室、2A座38樓A室、2A座39樓A室。南豐集團香港地產處執行董事許謙讓說，3伙單位均為4房間隔，實用面積約1,521至1,523平方呎，目標呎價約20,000元，而LP10至今售出533伙單位，套現約55.4億元。 

資料顯示，早前LP10加推5號價單，涉及179伙，實用面積約634平方呎至1,205平方呎，定價由1,198.7萬元起，至最大約2,838.2萬元，實用呎價則約18,907元至24,602元，以最高折率，即20.5%計，整批折實價約953萬元至2,256.4萬元，折實呎價15,032元至19,559元。 

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撰文 : 黃卓賢

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