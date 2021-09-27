【供應鏈危機】聖誕節沒有火雞應節？　英國向1萬名司機及工人發臨時簽證

▲ 英國政府向約5,000 名重型貨車司機和5,500名家禽工人提供臨時簽證。（法新社圖片）

英國的人手短缺及供應鏈危機已持續一段時間，最近甚至有農業業者警告，聖誕節亦未必有充足的火雞供應。英國政府決定向多達超過1萬名貨車司機和家禽工人提供臨時英國簽證，以避免聖誕節前供應鏈中斷。

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綜合外電報道，英國有一間家禽協會指，大型生產商已縮減規模，因沒有足夠員工處理家禽。縱使有業者的訂單數按年急增400%，但整體的勞動力不足，過往的人才投資及培訓已改往歐洲尋找工作。

為了應對供應鏈危機，特別是聖誕節檔期，英國政府向超過1萬名貨車司機和家禽工人提供臨時簽證。根據政府的聲明，5,000 名重型貨車司機和 5,500 名家禽工人，已加入至現有的簽證計劃中，有效期至 2021 年聖誕節。當局希望藉此緩解今年食品和運輸行業的供應鏈壓力。

同時，有多達 4,000 人將接受貨車司機培訓，當地政府表示：「藉此以幫助解決人才短缺問題，並支持更多人在物流行業開展其事業」。同時，英國又會向所有持有貨車駕駛執照的司機送出近100萬封信，鼓勵他們回到運輸行業。

不過，當地的家禽協會估計整個行業有近 7,000 個職位空缺，導致一些雞肉生產商減產。該會更認為長遠而言，臨時簽證計劃「絕對不是答案」。

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責任編輯：葉泳珊