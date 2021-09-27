【海航重組】海航重整債務後負債率降至81%　戰投方大集團注資380億人幣

▲ 海航重整債務後負債率降至81% 戰投方大集團注資380億人幣

海航集團的重組方案出爐。海航控股及10家子公司於周一（27日）召開第二次債權人會議，海航管理人和聯合工作組公佈重整方案，當債轉股清償近400億元（人民幣，下同）債務後，重整後海航控股帶息負債降至600億元，而清償債務後的總資產為1700億元，總負債為1380億元，負債率為81%。

重整方案︱海航集團面臨近4000億元債務申訴，看【下一頁】

根據方案，600億帶息負債，按10年期清償，僅按2.89%計息，料全年財務費用預計20億元左右，遠遠低於三大航目前50至60億元的財務費用。海航管理人和聯合工作組指，這在行業內已經是最優的融資條件，重整完成後航空主業財務總費用預計將大幅下降80%以上。

遼寧方大集團成為海航戰投，海南省海航集團聯合工作組組長、集團黨委書記顧剛透露，重整引戰後，戰投投入380億元，其中海航控股將獲得約250億元現金流補充，在全面清償經營性欠款後，海航航空主業賬上還可能有100億元現金用於企業經營。

顧剛又指，海航控股與境內外各大飛機租賃商達成了債務重組方案，針對破產重整前的飛機租金欠款，各大租賃商均給予了大幅豁免。針對破產重整後的租金，不僅下調15%至20%的標準，在未來幾年時間內，對寬體客機將由固定租金改為按飛行小時收費。

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編輯：袁諾曦

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