【與毛孩宅度假】凱悅尚萃酒店推Snoopy主題房 即日起接受預訂 每晚最平$2398元起

受疫情影響，香港人不能出國旅行，繼而選擇留港宅度假(Staycation)，Klook與香港維港凱悅尚萃酒店聯乘首推「史諾比開心宅度假」住宿體驗，如果你是史諾比（Snoopy）迷，就要注意以下的主題打卡房，並有機會獲贈史諾比限定禮品包及甜點套餐，酒店設有一系列史諾比打卡位合照，讓史諾比迷可以滿載而歸。

房間特色：

標準客房（＄2,398港元起） The Farmhouse咖啡廳雙人自助晚餐（用餐時間為2小時）及自助早餐 （用餐時間為1小時） 可享The Farmhouse Deli餅店 「約會史諾比二人甜點套餐」，包括史諾比蛋糕2件及飲品2杯。 每房可獲「史諾比伴你回家」禮品包（包括：史諾比手提布袋、毛巾及真空保溫瓶）

尊貴海景客房（$3,388港元起） 被稱為「女神打卡房」 以史諾比衝浪為主題 房間設有小帳幕供小朋友和大朋友玩樂打卡 浴室擁九龍壯麗景色

史諾比開心宅度假-毛孩友善樓層（$1,759港元起） 史諾比主題標準客房（大床客房 / 標準雙床） 附送「狗狗歡迎禮包」及「史諾比伴你回家」禮品包 享用「約會史諾比二人甜點套餐」 於The Farmhouse咖啡廳户外平台用餐可以半價享用自助早餐，或以7折享用自助午餐或晚餐 每間客房容許帶一隻不逾30公斤的狗隻入住，而導盲犬最多2隻



房間圖片：

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如果想帶狗狗「放電」，酒店貼心安排了「寵物專用電梯」供主人與狗狗一起乘坐，只要乘坐電梯在西座3樓的Upper Farm有一大片草地為寵物而設。但酒店負責人透露，草地內嚴禁飲食，如果想與毛孩飲食，可在戶外咖啡廳飲食。

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由即日至11月29日（周一）經Klook訂購，可享以上優惠。另外，Klook負責人表示，每間房佈置了史諾比的相關產品，包括：一對雙層玻璃杯、一個小夜燈、一塊地毯、一對枕頭、一隻軟棉棉的抱枕毛公仔，和一幅可愛的史諾比圖畫。而毛孩樓層的標準客房，印有史諾比圖案的寵物床，可供客人帶回家使用。

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責任編輯：陳頌潔