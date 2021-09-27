  • 29°C
香港時間 : 2021927日 (一) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】「大劉」劉鑾雄夫婦大手減持近4.4億股恒大　料套現9.87億元

股市 18:01 2021/09/27

分享：

【恒大3333】「大劉」劉鑾雄夫婦大手減持近4.4億股恒大　料套現9.87億元

「大劉」劉鑾雄夫婦及旗下華人置業 （00127） 相繼大手沽出恒大集團 （03333） 。劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻周一（27日）申報，其持股量減少至6.2億股或4.68%，較上一次9月10日所申報的10.56億股，大幅減少4.35億股，即使以期間恒大最低收市價2.27元計，估計再大手套現約9.87億元。此外，由於劉鑾雄夫婦持股量低過5%必需披露門檻，日後沽貨無需再作披露。

劉鑾雄夫婦持股量只餘下6.20億股，較8月27日沽貨前的9.01%或11.94億股大減5.74億股，若以期間平均價3.34元計，累套近19.2億元。

圖看恒大債券利息到期日

    點擊圖片放大
    +4
    +3

劉鑾雄夫婦及華人置業兵分兩路沽貨，聯交所披露，陳凱韻先在上周一（9月20日）大手沽出3500.2萬股，每股平均價2.6058元，套現9121萬元，持股佔比由7.24%降至6.98%，觸發越過整數百分點的披露門檻。

其後，陳凱韻再在上周五（9月24日）自已及透過華人置業共沽出7593.2萬股，每股作價2.2144元，套現1.68億元，持股佔比由6.24降至5.66%，再次觸發披露門檻。

陳凱韻今日再作最後一擊，今日（9月27日）透過透過華人置業再減持1.31億股，每股作價2.6845元，套現3.51億元，持股佔比由5.66%一舉減少4.68%，持股量餘下6.20億股，低過5%必需披露門檻，日後甘比再沽貨無需再作披露。

*同場加映*登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析！
重溫【ET開市直擊】- 港股唞一唞 美股短綫玩幾手（附Time code） 

港股 中國恒大（03333） 華人置業（00127） 恒大 許家印 減持 陳凱韻 劉鑾雄

上一篇文章

【海航重組】海航重整債務後負債率降至81%　戰投方大集團注資380億人幣

下一篇文章

財經台今日精選（2021年9月27日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】恒大起家融資曾達19.5厘　玩盡融資擴張逾十年
【恒大3333】恒大起家融資曾達19.5厘　玩盡融資擴張逾十年
【香港男神】聚餐合照曝光　新世界鄭志剛與劍神張家朗都鐘意呢樣食物？（多圖）
【香港男神】聚餐合照曝光　新世界鄭志剛與劍神張家朗都鐘意呢樣食物？（多圖）
【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港　恐又伺機減持
【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港　恐又伺機減持
【高息股攻略】四隻煤炭股收息逾8厘、最高達14.8厘？
【高息股攻略】四隻煤炭股收息逾8厘、最高達14.8厘？
【人幣定存】南商加人民幣半年定存息、全城第二高　人行央票超購近5倍吸金額創今年高
【人幣定存】南商加人民幣半年定存息、全城第二高　人行央票超購近5倍吸金額創今年高
【恒大3333】恒大汽車深夜宣布財困　若未能引入戰投或出售資產　對恒馳量產存重大負面影響
【恒大3333】恒大汽車深夜宣布財困　若未能引入戰投或出售資產　對恒馳量產存重大負面影響