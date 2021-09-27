▲ 【恒大3333】「大劉」劉鑾雄夫婦大手減持近4.4億股恒大 料套現9.87億元

「大劉」劉鑾雄夫婦及旗下華人置業 （00127） 相繼大手沽出恒大集團 （03333） 。劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻周一（27日）申報，其持股量減少至6.2億股或4.68%，較上一次9月10日所申報的10.56億股，大幅減少4.35億股，即使以期間恒大最低收市價2.27元計，估計再大手套現約9.87億元。此外，由於劉鑾雄夫婦持股量低過5%必需披露門檻，日後沽貨無需再作披露。

劉鑾雄夫婦持股量只餘下6.20億股，較8月27日沽貨前的9.01%或11.94億股大減5.74億股，若以期間平均價3.34元計，累套近19.2億元。

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劉鑾雄夫婦及華人置業兵分兩路沽貨，聯交所披露，陳凱韻先在上周一（9月20日）大手沽出3500.2萬股，每股平均價2.6058元，套現9121萬元，持股佔比由7.24%降至6.98%，觸發越過整數百分點的披露門檻。

其後，陳凱韻再在上周五（9月24日）自已及透過華人置業共沽出7593.2萬股，每股作價2.2144元，套現1.68億元，持股佔比由6.24降至5.66%，再次觸發披露門檻。

陳凱韻今日再作最後一擊，今日（9月27日）透過透過華人置業再減持1.31億股，每股作價2.6845元，套現3.51億元，持股佔比由5.66%一舉減少4.68%，持股量餘下6.20億股，低過5%必需披露門檻，日後甘比再沽貨無需再作披露。

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