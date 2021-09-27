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【德國大選】舒爾茨有默克爾風範 選民屬意平實領袖

環球社會熱點 17:58 2021/09/27

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德國大選初步點票結果顯示，社會民主黨的得票率最多，料可取代基督教民主聯盟成為最大黨。社民黨候選人舒爾茨為現任政府内閣成員，獲讚有現任總理默克爾的風範，德國選民或較屬意作風平實的領袖。

德國會議席勢超上屆 各政黨有幾多議席？ 【下一頁】

63歲的舒爾茨（Olaf Scholz）為現任德國財長兼副總理，1998年以40歲之齡初次踏足德國國會。舒爾茨過往也曾任漢堡市長及内政部長等職位，有豐富政府經驗。

德國《明鏡》周刊（Der Spiegel）曾形容舒爾茨為典型政治家，稱他有良好思維，但溝通能力很差。外界更曾經形容舒爾茨回答問題時，表現有如機械人。

默克爾（Angela Merkel）的作風同樣平實，外界猜測舒爾茨有意塑造自己成為新一代默克爾。默克爾有個名為「媽咪」（Mutti）的綽號，而與其風格相近的舒爾茨也被網民稱為「男版默克爾」（der Merkel）或者「阿爸」（Vati）。

舒爾茨引領德國經濟度過新冠疫情危機，更承諾撥出大筆資金協助重建德國西部水災災區。舒爾茨「做多過講」的平實作風使選民頗為受落，贏得民意支持。

【德國大選】社民黨料險勝 基民盟得票率創新低 【下一頁】

基民盟今次得票率創新低，一部分是由於基民盟「後繼無人」，未能出現一位繼承默克爾政治光環的候選人。默克爾直至後期基民盟選情告急，才現身為該黨候選人拉舍特（Armin Laschet ）站台拉票。

該黨盟友基督教社會聯盟（CSU）主席澤德（Markus Soder）兼任巴伐利亞州長，因抗疫有成果而備受讚譽。而基民盟棄民望不俗的澤德，派拉舍特出選。再加上拉舍特競選期間失態，包括在視察水災災區時被拍到大笑，選情受此拖累。

至於綠黨一度被視為今屆大選造王者，但或受醜聞影響，得票率卻遜預期。綠黨候選人貝爾伯克（Anna Baerbock）被指控履歷有水分，新書更陷入抄襲風波。貝爾伯克一連串負面消息或撼動綠黨選情。

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責任編輯：鄭錦玲

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