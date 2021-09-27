【消費券優惠】港鐵商場配合次輪消費券發放 線上、線下優惠大放送

距離派發第二期電子消費券的日子不遠，相信不少市民已經急不及待，開始準備選購心水產品。港鐵商場x AlipayHK 網上商店將推出獎賞優惠大放送，而港鐵商場亦會推出消費回贈。

港鐵商場線上優惠

港鐵商場將由9月30日起，於AlipayHK 網上商店推出第二浪獎賞優惠大放送，優惠涵蓋時尚服飾、餐飲美食、保健護理、美容產品等。除了各大人氣品牌折扣外，港鐵商場電子優惠券更會低至1折起發售，鼓勵大家盡情吃買玩樂。

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凡於港鐵商場網上商店，單次消費滿500元，更即送100元港鐵商場電子優惠券。

港鐵商場線下優惠

線上優惠不合心意? 由10月1日至31日，顧客凡於指定港鐵商場，德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場的參與商戶，單一消費滿2,000元或以上，即可獲合共300元港鐵商場電子優惠券，共享15%回贈。

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責任編輯：鍾倩婷